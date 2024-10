Niente Belgio per Lukaku: resta a Napoli

Nuovi straordinari durante la sosta. Romelu Lukaku subito dopo la partita con il Como al Maradona in programma venerdì prossimo, nell’anticipo della settima di A, rimarrà a Napoli per allenarsi e recuperare ulteriormente il tempo perso nella lunga trattativa che lo ha portato soltanto sul gong del calcio mercato all’ombra del Vesuvio. Big-Rom non sarà convocato neppure stavolta nella nazionale del Belgio (di cui resta pedina fondamentale) per il doppio impegno di Nations League che vedrà i diavoli rossi incrociare gli scarpini proprio con l’Italia di Spalletti (giovedì 10 ottobre allo stadio Olimpico) e il lunedì successivo con la Francia a Bruxelles.



L’attaccante ha deciso di dedicarsi anima e cuore alla causa azzurra. Sa di essere ancora in ritardo rispetto alla condizione ideale e vuole farsi trovare pronto alla ripresa del campionato nella trasferta del Castellani di Empoli. Nessun incrocio con Di Lorenzo e Buongiorno (oltre che con Raspadori) nella sfida con l’Italia, considerando il capitano del Napoli e il difensore ex Toro virtualmente convocati da Luciano Spalletti per la terza e quarta giornata di Nations League. Tant’è. Conte, dal canto suo, non può far altro che essere felice della scelta di Romelu ed ha certamente già immaginato una tabella di marcia specifica per il suo ariete. Del resto la punta centrale nello scacchiere del tecnico per quanto di stazza e di peso deve essere anche e sopratutto molto mobile, capace di fare battaglia, di andarsi a prendere il pallone anche lontano anni luce dall’area avversaria oltre ad essere lucido nelle giocate e nel fare a sportellate. L’identikit porta proprio a Lukaku. Ma nelle condizioni migliori dell’attaccante belga che sta lavorando per tornare il più in fretta possibile ai fasti di un tempo. Per il momento si consola con due reti all’attivo e tre assist in cinque partite (tra campionato e coppa Italia) con il Napoli. Che come inizio non è certo da buttare…

