Napoli attenzione al Como: ultima vittoria al Maradona 35 anni fa!

È già tempo di pensare alla prossima partita per il Napoli, che affronterà Venerdì il Como nella settima giornata di campionato. I partenopei cercheranno di sfruttare ancora il fattore casalingo per provare a conquistare la terza vittoria consecutiva, la quarta di fila in casa, e anche ad allungare in testa alla classifica. Match che però presenta molte insidie. I lariani dopo una partenza difficile sembrano aver trovato il ritmo giusto con sette punti fatti nelle ultime tre partite, compreso il pesante successo in casa dell’Atalanta, ed un attacco molto prolifico con un Paloschi in grande forma (4 gol realizzati finora per il centravanti). Ma non solo perché il Como è una specie di bestia nera per il Napoli, specialmente al Maradona. Nelle ultime tre partite giocate in Campania infatti i lombardi hanno ottenuto un pareggio in Coppa Italia (1-1 nel 99′) e due vittorie in serie B (1-2 nel 2002 e 0-1 nel 2003), l’ultima vittoria dei partenopei in casa risale al 1989 sempre in Serie A per 3-2. Pertanto il Napoli non batte il Como in casa da ben 35 anni, senza dimenticare inoltre che gli azzurri hanno perso gli ultimi tre confronti contro i lombardi (ultima partita 2-0 Como nell’anno 2004 al Sinigaglia sempre in B). Massima attenzione dunque per Venerdì, gli uomini di Conte sono chiamati ad un test importante da non sottovalutare

