Milanese (ex Napoli) critico: “Olivera non mi convince in nessuna delle due fasi”

Mauro Milanese, ex calciatore fra le altre di Napoli e Inter, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Da ex terzino, come commenta la prestazione di Olivera?

“Il Napoli era abituato bene con i terzini: Mario Rui, prima ancora Ghoulam, davano sicurezze che, oggi, non ci sono. Olivera non mi convince in nessuna delle due fasi. Non arriva mai al cross per Lukaku e non difende alla perfezione. Ma Conte lo farà crescere”

Olivera unica nota stonata del Napoli?

“Come sempre, si parte presto, si inizia a giocare col caldo, i nazionali hanno poche vacanze. Man mano che andremo incontro all’inverno crescerà la condizione atletica e miglioreranno tutti”

Lukaku la convince anche quando non segna?

“Sì, perché fa giocare la squadra stando spalle alla porta. Sta crescendo di condizione ed arriverà a segnare tra i 15 ed i 20 gol grazie al suo strapotere fisico. Oggi è ancora un po’ macchinoso, ma migliorerà: è arrivato negli ultimi giorni di mercato. Quando c’è, riempie la fase offensiva del Napoli”

La sua Inter è ancora la squadra da battere?