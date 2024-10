McTominay si racconta: “Accettato Napoli per la passione, Conte è molto flessibile”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc dei suoi primi mesi al Napoli: “Abbiamo molta fiducia nel gruppo, partita dopo partita guardiamo sempre alla prossima e ci teniamo dietro le cose buone che facciamo. Conte? Molto flessibile, non giochi in una sola posizione bensì devi imparare a fare tante cose e ad assimilare le informazioni giuste per aiutare i compagni ad ottenere i risultati. Differenze con la Premier? Sono molto differenti, in Serie A direi molta più tattica che devi conoscere, il tuo ruolo all’interno della squadra e con i compagni. Fisicamente poi ci si fa sentire, la Premier lo è molto ma anche la Serie A. Il lavoro tattico è più intenso in Italia. Sono rimasto molto impressionato dal livello del campionato italiano, dall’Inghilterra non sempre riuscivo a rendermi conto come riesco a farlo adesso. Mi hanno impressionato i livelli tecnici delle squadre ma anche dei calciatori, a partire dai miei compagni di squadra. Qui avverto la passione della gente, noi siamo qui per lavorare e per portare gioia alla città: dobbiamo fare del nostro meglio per renderli felici. La passione è stata determinante per accettare Napoli. Napoli-Como? Magari Lukaku facesse due gol, sarebbe perfetto! L’allenatore sarebbe molto contento. Romelu è il calciatore più forte fisicamente con cui ho giocato, tecnicamente Kvaratskhelia: Khvicha è quello più dotato“.

Fonte: Corriere dello Sport