Maddaloni: “Il Napoli di Conte come quello di Spalletti! Lotterà fino alla fine per lo scudetto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore:

"Il Napoli di Conte assomiglia molto a quello di Spalletti, molto più dell'immaginabile. Questa squadra dà grandi vibrazioni, ha intrapreso una strada finalmente indirizzata verso lo Scudetto e la lotta Champions. Il Napoli se la giocherà fino alla fine. Le critiche al gioco poco brillante? Va giudicato l'equilibrio, non lo spettacolo. Il Napoli di Conte ha trovato la sua quadra e bada più ad essere efficace, ora è capace di gestire la gara e contare su una solidità difensiva di livello. Le squadre vincenti si vedono in questo e il Napoli di Conte ha compiuto passi da gigante rispetto allo scorso anno.