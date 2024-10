Luca Marchetti fa il punto sui rinnovi di Meret e Kvaratstkhelia

Luca Marchetti, opinionista di Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, parlando dei rinnovi di Alex Meret, ma soprattutto su quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Rinnovo Kvara? Il Napoli ha presentato in estate l’offerta da sei milioni di euro netti annui per il georgiano che dovrà dare una risposta a De Laurentiis. Il Napoli da questa offerta non si sposterà, considerandola il giusto riconoscimento per quanto fatto dal calciatore fino ad ora: è un ingaggio da top player. Forse il rinnovo sarebbe dovuto arrivare prima, ma gli errori commessi nella passata stagione sono stati recuperati dal patron con l’acquisizione di Conte e con il mercato faraonico estivo. Non si hanno notizie di clausole nella proposta di rinnovo di Kvara, ma se ne potrà discutere. Ciò che è certo è che Kvara è al centro del progetto, indiscutibilmente, a differenza di quanto abbia potuto pensare dopo la disastrosa stagione passata. Rinnovo Meret? Pastorello era a Napoli in occasione del match contro il Monza e nulla vieta che abbiano provato a riparlarne. Meret è sempre stato aperto al rinnovo col Napoli. Ambizioni Napoli? Deve restare nei primi posti fino alla fine del campionato, è un Napoli diverso: solido, granitico, concreto. Le squadre di Conte non vogliono correre rischi e, messo in ghiaccio il risultato, lo difendono. È già un Napoli contiano ma migliorerà ancora. Il suo punto di forza è la duttilità. Conte agisce come un pompiere per permettere alla squadra di tenere i piedi per terra ed affrontare i match con la giusta concentrazione”.