Il Mattino – Napoli, pronti i rinnovi di Kvara e Meret: ecco quanto guadagnerà il georgiano

Il Napoli è pronto a chiudere un doppio colpo alla voce rinnovi. Prima Meret e poi Kvaratskhelia , almeno per quanto riguarda l’ordine di tempo previsto prima che le operazioni vadano in porto. I due giocatori stanno vivendo situazioni contrattuali diverse, ma entrambi sembrano vicini alla fumata bianca. Il portiere andrà a scadenza a giugno prossimo e con il suo agente Pastorello si tratta per il rinnovo. Le parti hanno in agenda un incontro a breve. Si legge su Il Mattino.

Alex Meret ha un ingaggio di circa due milioni a stagione e l’intenzione del Napoli essere quella di continuare con il numero uno friulano per altri due anni con opzione per il terzo. Il manager del giocatore, invece, sembra spingere una durata più lunga dell’accordo. Soltanto dopo si parlerà di ingaggio. Già, lo stipendio. Uno degli argomenti più delicati anche e sopratutto per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia .

Giovanni Manna e del suo agente Mamuka Jugeli . Kvara è legato al club azzurro fino al 2027 (con un ingaggio di circa un milione e mezzo all'anno) e per prolungare di altri due anni, il suo manager chiede un cospicuo riconoscimento economico. Il Napoli si era spinto fino a 5 milioni a stagione, mentre il suo agente ne chiede(va) almeno sette. Le parti si sono viste ieri a Napoli, in un noto albergo del centro con vista sul Golfo. L'incrocio più che l'incontro è stato comunque utile per l'apertura delle trattative, con vista sul rinnovo da parte del diesse