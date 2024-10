Gazzetta – Il campionato italiano ha ritrovato una protagonista: questo Napoli può arrivare fino in fondo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan fra le altre, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha sottolineato il suo pensiero sul Napoli di Conte e su quello che può dare al campionato italiano. “Se uno guarda il Napoli adesso, ci vede la sua mano: ci sono certi movimenti, certi dettagli che non possono sfuggire, a cominciare da un’attenzione maniacale in fase difensiva e da un pressing che poche squadre italiane sanno portare con le stesse intensità e tempistica. Fa benissimo, Conte, a spegnere l’entusiasmo e a non voler parlare di scudetto. Vive in una città passionale, se getta benzina sul fuoco fa soltanto un danno. È comprensibile che non desideri caricare di responsabilità i suoi giocatori, così com’è comprensibile che i tifosi si stiano innamorando di questa squadra. Napoli ama il bel calcio, fin dai tempi di Sivori, quando si trasferì dopo gli anni alla Juve, e poi di Maradona, più recentemente di Sarri e di Spalletti. I napoletani hanno il gioco nel dna, vogliono divertirsi allo stadio e questo Conte lo ha capito subito. Il campionato italiano ha ritrovato una protagonista, perché questo Napoli può arrivare fino in fondo e ha tutte le qualità per correre per lo scudetto. Non era partito bene, anzi aveva proprio deragliato alla prima uscita a Verona. Ma Conte è stato capace di rimettere subito in moto la locomotiva e di posizionarla perfettamente sui binari. Da quel momento in poi, probabilmente dopo un confronto con i suoi ragazzi, è stato un crescendo di emozioni. Oltre ai soliti Inter, Juve e Milan ora c’è il Napoli, dunque”.

