Fedele duro con McTominay e Lukaku. “Hanno lasciato il Napoli in nove…”

Enrico Fedele, noto procuratore e opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, esprimendo un suo parere sulla lotta Scudetto e esprimendo giudizi sulle prove di Lukaku e McTominay contro il Monza.

Ecco le sue parole:

Il Napoli lotterà per lo scudetto se Lukaku segnerà tanto; se il belga non farà 19-20 gol, arriverà secondo, forse quarto, ma non vincerà lo scudetto. Per quanto riguarda la Juventus, Thiago Motta sembra venuto da Marte, fa delle cose che non accetto, lasciando fuori Conceicao, Thuram e Douglas per dare spazio a dei ragazzini. Se Lautaro non segna tanto, o se Vlahovic non sfonda, però, non si vince. Vale anche per il Napoli, che oggi dipende, per lo Scudetto, da quello che farà Lukaku, che per ora si impegna ma non è nemmeno al 50%. McTominay? Voglio capire che ruolo fa. Dire che sia il calciatore più forte del Napoli, per me, è qualcosa di sbagliato. E’ un ‘centripeto’, un giocatore come Lampard e Gerrard e che si accentra molto: può fare la fase difensiva, ma ha un pregio, quello dell’inserimento centrale. Ieri ha giocato una partita insufficiente, lasciando il Napoli in nove, se consideriamo anche la prova di Lukaku, che ha fatto meno del previsto. Olivera non convince perché non dà sostegno a Kvaratskhelia? Chi dice queste cose, per me, non capisce molto di calcio, perché non comprende che nel calcio c’è bisogno di equilibrio”.