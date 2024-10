Casale: “Il Napoli ha preso giocatori duttili sul mercato. McTominay? Potrebbe cambiare posizione”

“Duttilità Napoli? Con gli acquisti estivi, Conte – ha detto l’allenatore della Juve Stabia Primavera a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera- sapeva che avrebbe potuto cambiare modulo anche a gara in corso. Sento dire che il Napoli avrebbe dovuto osare di più col Monza ma Conte protegge il risultato: il modulo per Conte è sempre in funzione dell’ottenimento del risultato. È un gioco pragmatico, il risultato prevale sul gioco. E sta plasmando la squadra a sua immagine. McTominay vicino a Lukaku? Vedremo se sarà una mossa su cui Conte punterà nelle prossime partite.

Lo scozzese è stato una sorpresa per il campionato italiano, ora gli avversari cominciano a prendere le misure e Conte saprà trovare la posizione migliore per lui, che è un giocatore completo e può giocare in più ruoli. Può fare la differenza anche accompagnando da seconda punta. Politano? Per me da sempre calciatore irrinunciabile, tecnico, pronto al sacrificio, duttile. Se Di Lorenzo nell’anno dello scudetto riusciva ad inserirsi è perché c’era Politano che lo copriva.