Brambati: “Il Napoli di Conte in crescita, ma attenzione alle insidie”

Massimo Brambati, ex calciatore italiano, oggi opinionista, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Marte Sport Live andata in onda su Radio Marte.

L’ex difensore ha parlato del Napoli e di come la squadra di Conte può ancora migliorare.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli è al 65-70% dall’essere plasmato totalmente da Conte , ci sono margini perchè Antonio è arrivato da due mesi e mezzo e serve tempo per costruire la mentalità giusta. Conte è un esperto di campionati: quando è andato al Chelsea ha trovato una squadra reduce, come il Napoli, dal decimo posto e la sua mano si è vista gradualmente. Però De Laurentiis gli ha messo a disposizione giocatori importanti, accontentando Conte. Il lavoro è tutto nelle sue mani, per me ha fatto bene a sottolineare che sin qui il calendario è stato favorevole, però rispetto alle altre potenziali concorrenti al titolo il Napoli non ha le coppe e questo alla lunga può essere un vantaggio, perchè gli azzurri potrebbero avere riserve fisiche e psichiche che le altre, verso la fine della stagione, potrebbero non avere. In cosa deve migliorare? Il Napoli a Torino poteva essere più spavaldo, con Parma e Cagliari però gli azzurri, nel momento in cui si poteva cadere, non lo hanno fatto e hanno tenuto bene. Il calendario futuro, con Como, Empoli e Lecce da affrontare prima di sfidare tutte le big, può consentire al Napoli di fare un piccolo vuoto e questo potrebbe portare entusiasmo non solo all’ambiente ma anche alla squadra, che crescerebbe in autostima e in sicurezza. Gli entusiasmi vanno calmierati, perchè il Napoli è sì primo ma sono passate appena 6 giornate e la serie A è piena di trappole. Conte? Quando si siede su una panchina ci crede sempre, anche se dice il contrario. Non sarebbe lui se non ci credesse”