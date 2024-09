Serie A, Parma-Cagliari 2-3: i rossoblu ottengono il primo successo stagionale!

Grande spettacolo al Tardini di Parma nel match fra i padroni di casa ed il Cagliari, che ottiene un successo fondamentale – il primo in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia – e prova a mettere da parte i malumori di un inizio di stagione difficile.

La squadra di Davide Nicola vuol mettere al più presto le cose in chiaro ed impiega appena due giri di lancette per creare il primo pericolo dalle parti di Suzuki, costretto al salvataggio con i piedi su tentativo di Piccoli, per poi andare a segno pochi istanti dopo con Yerry Mina, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Il Parma esce alla distanza col passare dei minuti e va vicina al gol con Mihaila e Valeri, sui quali tentativi c’è bisogno del miglior Scuffet per allontanare il pericolo.

Ad andare a segno sono però i rossoblu al 34′ con Zortea, bravo a depositare in rete un cross di Luvumbo. La squadra di Pecchia si salva quando il tiro di Piccoli si spegne sul palo. Ducali che ristabiliscono la parità al 62′ con Man, servito perfettamente da Coulibaly. Da lì una girandola di emozioni con i padroni di casa a pochissimo dal sorpasso, ma a passare è ancora il Cagliari con Marin, il cui destro a giro dal limite dell’area non dà scampo a Suzuki.

Negli ultimi minuti succede di tutto: prima Gaetano fallisce il colpo del ko, poi un’ingenuità di Palomino consente ad Hernani di impattare dal dischetto, ma a regalare la vittoria al Cagliari è Piccoli, il cui destro forte e incrociato batte per la terza volta Suzuki e fa respirare i rossoblu, che salgono a quota 5 agguantando proprio i gialloblu.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Valeri (1’s.t Coulibaly), Balogh (16′ s.t Sohm), Osorio, Del Prato; Bernabé, Hainaut (33′ s.t Haj Mohamed); Mihaila (1′ s.t Almqvist), Hernani, Man; Bonny (25′ s.t Charpentier). All. Pecchia

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Obert (19′ s.t Augello), Luperto, Mina (28′ s.t Palomino), Zappa; Makoumbou, Adopo; Luvumbo (28′ s.t Marin), Viola (19′ s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1

Marcatori: 34′ p.t Zortea (C), 17′ s.t Man (P), 30′ s.t Marin (C), 41′ s.t rig. Hernani (P), 43′ s.t Piccoli (C)

Ammoniti: 26′ p.t Bernabé (P), 4′ s.t Coulibaly (P), 8′ s.t Obert (C), 45′ s.t Piccoli (C), 45′ s.t Haj Mohamed (P)

Assist: 34′ p.t Luvumbo (C), 17′ s.t Coulibaly (P), 30′ s.t Adopo (C), 43′ s.t Gaetano (C)