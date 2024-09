Scozzafava: “Conte? Non mi aspettavo che potesse incidere così presto”

La giornalista del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, è intervenuta durante la trasmissione Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, analizzando la situazione attuale della squadra azzurra.

Ecco le parole di Monica Scozzafava:

“Spalletti non ha mai fatto mistero di questo suo amore incondizionato per la città di Napoli, quando andò via da Napoli molte delle sue vacanze estive le trascorse in Campania. Conte? Non m’aspettavo che potesse incidere così presto, dopo la prima di campionato eravamo tutti un po’ impauriti. Poi per fortuna c’è stato un approccio in campo diverso, sono arrivati calciatori imprescindibili e il Napoli sta volando. Do un valore simbolico a questo primato, dà l’idea del lavoro fatto in cento giorni e della ricostruzione ben avviata. Magari il Napoli non vincerà lo scudetto, ma sta dando un segnale così forte a tutti. Fino a tre mesi fa vedevamo un Napoli martorizzato ed umiliato e questo primato in classifica fa sì che le cose siano cambiate totalmente. Conte era l’unico allenatore in grado di cominciare a lavorare sulla base di questa squadra con rigore, perfezionismo, serietà. Quando vedo il Napoli penso ad una squadra seria. Dopo una vittoria importante come quella di ieri Conte non ha dato mezza giornata di riposo alla squadra perchè ritiene che questo sia un momento in cui bisogna lavorare veramente tanto“.