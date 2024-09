Salvatore Esposito: “Gli arbitri stanno dimostrando di non essere adeguati per il campionato italiano”

L’attore Salvatore Esposito è intervenuto durante la trasmissione Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero parlando della squadra azzurra e analizzando anche le prestazioni della classe arbitrale.

Eccole parole di Salvatore Esposito:

“Sono molto contento del Napoli che abbiamo visto in queste prime giornate, senza considerare quella con il Verona. La sconfitta al Bentegodi, però, è stata fondamentale secondo me, perché è stato lo schiaffo per squadra e società che ha permesso a tutti di capire come muoversi e cosa fare. Mi è piaciuta la prestazione degli azzurri contro il Monza, in cui hanno dimostrato grande solidità e di non avere cali di concentrazione, grazie ad Antonio Conte.Il Napoli sta diventando una squadra molto pericolosa e se ne stanno rendendo conto anche le avversarie, che forse non pensavano che gli azzurri fossero così avanti. Gli arbitri stanno dimostrando di non essere adeguati per il campionato italiano. Lo stato di forma di McTominay, Lukaku e Olivera non è ancora ottimale, ma ci può stare perché non hanno fatto la preparazione con Conte, ma nonostante tutto sono fondamentali e fanno la differenza. Gilmour? Purtroppo per lui ha davanti a sè un calciatore come Lobotka che è tra i migliori in Europa. Se l’affiatamento tra i due e Anguissa dovesse confermarsi tale credo che il Napoli abbia uno tra i centrocampi più forti d’Europa”.