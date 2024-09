Minervini: “L’unica nota stonata è Olivera, errori banali”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Minervini, conduttore di 16Napoli su 8 Channel. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Napoli capolista solitario: quanto durerà?

“Durerà finché la squadra avrà lo stesso approccio di ieri. Conte, sotto questo aspetto, è molto bravo a dettare la linea senza lasciarsi distrarre da quanto accade alle altre. Lui è un maratoneta solitario, corre per battere sé stesso, non tutti gli altri. Alla fine della corsa vedremo se i punti saranno sufficienti per vincere. I tifosi devono sognare la vittoria, credere nell’impossibile, il mister deve fare il pompiere”

Perché Lukaku non sta trovando il gol?

“Ieri ne ha parlato anche Conte, dando come alibi i carichi di lavoro diversi rispetto alla squadra. Anche senza segnare, lavora molto per la squadra e fa un grosso lavoro, come in occasione del gol di Politano dove tre calciatori del Monza erano sul belga. Il fatto che il Napoli vinca senza i gol di Lukaku è una notizia meravigliosa, perché quando arriverà al top il Napoli sarà ancora più decisivo. Statisticamente, nel girone di ritorno dà il meglio di sé”

Olivera nota stonata?

“Ci pensavo anche prima leggendo la rassegna stampa. Il 6 di Olivera non ha lo stesso valore del 6 dato a McTominay. A me non è piaciuto, ha sbagliato spesso gestione del momento e posizione. Calci d’angolo regalati in maniera banale, falli da evitare. Ad oggi non mi convince, è un po’ la nota stonata e quando Conte dice che la rosa non è al pari delle squadre che puntano alla Champions, si riferisce proprio alle corsie laterali. Il mister vorrebbe migliorare le fasce quanto prima”

Come interpreta il tweet di Adl?

“Chiaramente ha detto che punta allo Scudetto, perché non ha utilizzato i luoghi comuni del calcio. Avendo fissato l’obiettivo, se a gennaio saremo lì sono convinto che interverrà sul calciomercato in entrata. Ed occhio anche al mercato in uscita: Simeone e Raspadori reclamano spazio, Ngonge è molto bravo ma non gioca, Neres è un fenomeno ma Politano è tatticamente troppo importante per il mister che lo ha anche elogiato, ieri. Ecco, escludendo Neres che rappresenta il futuro del Napoli, gli altri potrebbero chiedere la cessione per finanziare gli acquisti in altri ruoli. Per me, se prendessimo Lorenzo Lucca avremmo il sostituto perfetto di Lukaku”

Che gara si aspetta contro il Como?

“Non voglio fare previsioni ma spero che il Napoli possa arrivare alla sosta da capolista”

