Conte sottolinea: “Non è questione di moduli ma di disponibilità da parte dei calciatori”

Mister Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Monza, gara vinta dagli azzurri per 2-0, volando così al primo posto in classifica. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un solo gol subito nelle ultime sei partite – compresa la Coppa Italia – per la squadra azzurra. Un dato che non può passare inosservato in prospettiva lotta per lo scudetto: “Noi alimentiamo i sogni ma io guardo la realtà e non dobbiamo fare voli pindarici – continua Conte -. Dobbiamo sudare ogni partita, come fatto oggi perché non ce l’hanno regalata. Inoltre, il calendario fin qui non è stato dei più impegnativi, ma fa piacere essere in testa e aver inanellato dei risultati consecutivi che torneranno utili se ci saranno momenti duri”. Conte vede nel suo gruppo una scintilla importante: “L’equilibrio che abbiamo trovato, sacrificando l’io per il noi non è questione di moduli ma di disponibilità da parte dei calciatori in fase difensiva e offensiva. Ad esempio, il lavoro che ha fatto Politano è stato determinante ed è stato premiato dal gol, ma ripeto non è questione di moduli anche se a Torino mi son preso una bella responsabilità a cambiare sistema di gioco, cosa che oggi abbiamo fatto anche a gara in corso”.

Factory della Comunicazione