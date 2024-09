Conte nel post gara, avviso ai naviganti: “Non dimentichiamo il passato!!!”

Conte: «Teniamo i piedi per terra»

«Lukaku? Ha lavorato tanto per la squadra, può spostare sempre qualcosa in positivo»

Il tecnico del Napoli predica calma a fine gara: «Ogni partita va sudata»

Conte è chiarissimo. «Dobbiamo sudare sempre e crescere. Anche con il Monza ce la siamo guadagnata e sudata. Per primo il presidente, tra l’altro, ha parlato di ricostruzione totale: sono andati via in tanti, tra cui Osimhen e Zielinski… E io sento parlare di certe cose, di scudetto da chi non ha esperienza di scudetti, ed è troppo facile… Ma va bene. So che c’è grande aspettativa nei miei confronti e che in passato ho fatto cose importanti, ma lasciamo che a sognare siano i tifosi. Sognare è bello, ma abbiamo appena cominciato questo percorso e tante squadre sono avanti per tanti aspetti. Noi siamo partiti da dietro, di rincorsa, e dobbiamo cercare di accelerare per cercare di riportare quanto prima il Napoli dove gli compete. Non dimentichiamo che siamo reduci da un decimo posto a 40 punti dall’Inter: questo è un avviso ai naviganti».



Il focus si sposta su Lukaku. A secco anche ieri: «L’importante è che Romelu, al di là dei gol, partecipi attivamente e in maniera importante alla partita. Ed è una cosa che vale per tutti. Tra l’altro è arrivato in condizioni non perfette, sta lavorando e sta facendo carichi anche superiori alla media».

