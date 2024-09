CdS – Venerdì arriva il Como, sempre al Maradona, lo stadio della prima in classifica

Il Napoli ha battuto il Monza ieri sera al Maradona, per 2-0, agguantando così il primo posto in classifica, e venerdì allo stadio di Fuorigrotta arriva il Como, per la settima di campionato, ultima prima della prossima sosta per le nazionali, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ma il primo tempo è tutto azzurro: controllo perenne (56% di possesso), pressioni alte, il tasso tecnico dei singoli evidente in entrambi i gol e un paio di distrazioni avversarie (Bianco sull’1-0, Turati sul bis). Per la cronaca: il Monza non tira mai, zero pericoli, Caprile spettatore. Nella ripresa il Napoli abbassa un po’ il baricentro, gestisce e riparte; e quando Mazzocchi sostituisce Kvara si sistema con un 5-3-2 che accompagna alla festa finale dei cinquantamila. Con ovazione per Conte. E ora, il Como: venerdì, ancora al Maradona, lo stadio della prima in classifica”.

