CdS – Dopo una stagione rocambolesca, il Napoli trova Conte, applaudito ieri anche dall’ex Spalletti

Il Napoli trova la vetta della classifica in solitaria, dopo la vittoria sul Monza, davanti ad uno stadio Maradona gremito e festante, dove, in tribuna c’era anche l’ex tecnico, dello scudetto, Luciano Spalletti, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli è primo in classifica. Da solo. Dopo 483 giorni in cui è accaduto di tutto, davvero qualsiasi cosa: due esoneri, tre allenatori prima dell’uomo in più, polemiche, dispetti, aria irrespirabile, sconfitte, figure magre e anche tremende, un decimo posto con lo scudetto sul petto, i trentaduesimi di Coppa Italia come non accadeva da quindici anni, un mercato da Premier, investimenti enormi, sacrifici e finanche l’addio di Osimhen in prestito. In prestito. Poi, beh, è arrivato lui: Antonio Conte. L’uomo in più di cui sopra. Il manager che ha rivoluzionato il pianeta e il sistema. Che ha rimesso il calcio al centro del villaggio azzurro. Che ha restituito anima, voglia, carattere e ambizione. Orgoglio e dignità a ognuno dei giocatori che lavorano con lui e il suo staff ogni giorno, sedute lunghissime e durissime ma anche tante soddisfazioni. Le prime. Che fanno rima con il primo posto guadagnato ieri, con la quarta vittoria in campionato, al cospetto dell’ultimo padrone del primato: Luciano Spalletti, oggi il ct della Nazionale, spettatore applaudito al Maradona e mai dimenticato. La storia, però, si rinnova. Conquista nuovi protagonisti e nuovi leader. E Conte è tutto questo: «Noi cerchiamo di lavorare per alimentare i sogni, affinché i sogni si possano avverare, ma la realtà dice che siamo molto lontani per fare voli pindarici. Lasciamo sognare i tifosi». La gente sogna lo scudetto, inutile girarci intorno: «Io ho un minimo di esperienza per dire che dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra».

