Tanti gol per il Napoli dai vari reparti. Finora solo Politano e Raspadori all’asciutto

Il Napoli sta crescendo gara dopo gara anche in termini di gol, che arrivano dai vari reparti, come dall’attacco, ma ci sono due azzurri che per ora sono rimasti a secco, come sottolinea Il Mattino. “Napoli, dieci e… Conte. La macchina da gol azzurra plasmata dal tecnico leccese sta cominciando a portare i suoi frutti e lo sta facendo con il contributo un po’ di tutta la rosa. Basti pensare che dopo appena cinque giornate di campionato e due turni di coppa Italia, il Napoli targato Conte ha già portato a referto ben dieci calciatori, con un apporto proveniente da tutti i reparti del campo. E se per i vari Lukaku e Kvaratskhelia quasi non c’è da sorprendersi, a guardare la lista dei magnifici dieci c’è invece da stropicciarsi gli occhi. Big Rom e Kvara sono stati affiancati da Ngonge come attuali top scorer della squadra (con due reti a testa) a cui si aggiungono i compagni di reparto Neres e Simeone. A voler dare un rapido sguardo all’attacco del Napoli per il momento sono rimasti all’asciutto soltanto Politano e Raspadori (e anche Zerbin che tuttavia Conte considera più un centrocampista offensivo). Insomma, il reparto avanzato ha portato in dote 8 marcature, mandando in gol cinque giocatori. Nella zona nevralgica, poi, hanno già timbrato il cartellino Anguissa e McTominay con un gol a testa. Il primo è stato decisivo con la rete del successo in rimonta sul Parma e la concorrenza proprio dello scozzese sembra averlo rigenerato e riportato ai fasti della stagione dello scudetto. McT, dal canto suo, ha brindato al primo sigillo in maglia azzurra giovedì sera con il Palermo, confermando le sue doti di incursore in area di rigore”.

Factory della Comunicazione