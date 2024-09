Mirante, ex calc.: “Caprile è un portiere forte, ha dimostrato di avere personalità sia a Bari che ad Empoli”

L’ex calciatore, Antonio Mirante, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Conte? E’ l’uomo dei sogni, per la storia e per ciò che rappresenta. Per quello che dà alle proprie squadre è un tecnico che fa sognare. Caprile? E’ un portiere forte, ha dimostrato di avere personalità sia a Bari che ad Empoli. Colpisce per l’atteggiamento e per come si pone in porta, il Napoli ha una batteria di portieri importante senza scendere di livello. Caprile non è un secondo portiere, è un secondo-primo portiere. M’impressione il livello di preparazione, poi ha un gran piede. Avere uno come lui e uno come Meret è una fortuna, gli impegni sono tanti e spesse volte c’è bisogno di tre portieri buoni. Conte aveva le stigmate dell’allenatore già quando era calciatore, poi quando ha cominciato a Siena da secondo di De Canio fremeva ed aveva una fame contagiosa. La voglia e l’ambizione non muta negli anni e questa è una fortuna per chi lo sceglie. Il Napoli penso arriverà tra le prime tre, le coppe incidono tanto e tolgono energie mentali e fisiche. Poi può anche puntare allo scudetto perchè la squadra che ha costruito è veramente forte. Milan? Ho avuto un’esperienza a Roma con Fonseca, è un allenatore preparato ed è un allenatore intelligente. Il derby può dare una spinta al Milan, il campionato è lungo e gli impegni sono tanti e la rosa è stata costruita per vincere lo scudetto. Il cruccio di non aver giocato a Napoli? Sono di Castellammare di Stabia ed è ovvio che avrei sperato di giocare nel Napoli sin da bambino. Nasco tifoso della Juve Stabia,ma Napoli è la mia seconda squadra. In passato ci furono contatti, ma poi sfumò. Non sono scontento della carriera che ho fatto, ma se potessi tornare indietro un mesetto al Napoli me lo farei (scherza ndr.)”.

