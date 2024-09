Meret, infortunato ma lavora per il rinnovo

Terapie e trattative. Una funzionale all’altra, se volgiamo. Il rientro tra i pali fissato a fine ottobre e il nuovo contratto con il Napoli con cui si discuterà in settimana. Alex Meret è alle prese con un fastidioso infortunio che lo costringe ai box dalla sfida in tarsferta contro la Juventus allo Stadium del 21 settembre scorso.

Il problema all’adduttore della coscia sinistra si è rivelato più grave del previsto. Il portiere del Napoli ha accusato una “Distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra” e già da una settimana ha cominciato l’iter riabilitativo. Prima del rientro bisognerà attendere ancora un po’. A conti fatti, il 27enne portiere del Napoli e della Nazionale sarà costretto ai box almeno fino alla trasferta di Empoli dopo la sosta del 20 ottobre prossimo. E meno male – per il Napoli – che di mezzo c’è anche il secondo stop del campionato per via degli impegni in Nations League delle nazionali altrimenti le partite da saltare per Alex sarebbero state almeno quattro.