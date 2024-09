Il Napoli cerca il tris e il Monza la prima vittoria, numeri e statiche della gara

Caccia al tris

Il Napoli ha vinto le prime due gare casalinghe di campionato con Antonio Conte in panchina che, ora, potrebbe diventare il sesto tecnico azzurro a trovare il successo in ciascuna delle prime tre partite interne con i partenopei in Serie A, dopo Paolo Iodice (nel 1939), Luis Vinicio (nel 1973), Alberto Bigon (nel 1989), Carlo Ancelotti (nel 2018) e Luciano Spalletti (nel 2021).

I 30 minuti azzurri

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso; dall’altra parte, solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti rispetto al Monza (tre, come Inter, Parma e Torino).

Buongiorno leader

Alessandro Buongiorno è il difensore che ha registrato il minutaggio più elevato tra quelli che non sono stati mai superati in dribbling in Serie A da inizio febbraio in avanti: 1333 minuti da allora per l’attuale giocatore del Napoli, più del doppio rispetto al secondo (Daniele Rugani, 527).

Monza a 14

Tra le squadre in Serie A, il Monza è quella che attende la vittoria da più turni: 14 (6 pari, 8 ko); l’ultima squadra lombarda non neopromossa che ha registrato una serie più lunga è stata l’Atalanta, nel 1994 (16)

