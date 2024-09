DAZN – Conte: “Lasciamo sognare i tifosi, io non faccio voli pindarici”

Antonio Conte ai microfoni Dazn, da Lukaku ai sogni azzurri: “L’importante è che Romelu partecipi al raggiungimento dell’obiettivo finale. Ma come vale per lui vale per tutti. Lui sta lavorando e non è arrivato in perfette condizioni. Però resta comunque un giocatore che ha lavorato tanto della squadra. Se fa gol ancora meglio, ma l’importante è che lavori per la squadra. Io i ragazzi li faccio allenare in maniera giusta. Non fare le Coppe è un vantaggio per il lavoro, uno svantaggio perche si ha una rosa meno competitiva. Io guardo i sogni, ma guardo anche la realtà: non voglio fare voli pindarici. Non sono passati neanche 3 mesi e la rosa è stata rivoluzionata totalmente. So che c’è grande aspettativa nei miei confronti. Lasciamo i tifosi sognare, noi faremo del nostro meglio. Ma servirà stare con i piedi per terra. Troppo facile parlare. Abbiamo appena iniziato un percorso di costruzione per riportare il Napoli in alto”.

Factory della Comunicazione