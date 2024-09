Calcio femminile – Serie A: il Napoli perde nella trasferta romana

Lunch match giallorosso. Altro stop per capitan Paola Di Marino e compagne, secondo successo consecutivo per la compagine allenata da Alessando Spugna. Al Tre Fontane la Roma campione d’Italia batta il Napoli femminile 3-1, con la doppietta di Manuela Giugliano (20′ e 37′) e la marcatura della canadese Evelyne Viens (27′). Per le ragazze di Salvatore Mango la rete di Michela Giordano (80′) a rendere meno amaro il ko.

Factory della Comunicazione

Tante assenze. La formazione partenopea scende in campo con la maglia bianca, dovendo rinunciare alle indisponibili Debora Novellino (protagonista nella gara contro il Sassuolo) e Melissa Bellucci. Infortunate, invece, la tedesca Vivien Beil (ritornata all’ombra del Vesuvio) e la bomber svedese Marjia Banusic, sostituita da Virginia Di Giammarino, ex Pomigliano e al primo anno in azzurro.

Capitoline. Le padrone di casa archiviano la quarta giornata di Serie A nella prima frazione di gioco. Il Napoli prova a tenere testa, ma prevalgono le campionesse in carica, grazie al doppio sigillo di Giugliano, non a caso la prima calciatrice italiana ad essere candidata al Pallone d’oro femminile. La zampata ravvicinata della classe 1997 tramuta in gol l’assist dalla sinistra di Giada Greggi. Raddoppia Viens, sponda di Valentina Giacinti, ex di turno. Cala il sipario sui 45 minuti con la firma di Giugliano, capitano e numero 10, che supera per la seconda volta la croata Doris Bacic.

Nella ripresa fuori Alice Giai e dentro Ginevra Moretti. Esordio stagionale per l’attaccante nigeriana classe 2003 Olamide Adugbe, che subito si mette in luce con il cross raccolto a dovere da Giordano. Il 3-1 firmato di sinistro. Per il club presieduto da Marco Bifulco prossimo impegno con il Milan.

Fonte: Il Mattino