⚽️CdS Campania⚽️ – “NAPOLI IN LOVE”. Il sogno dei 50mila

Azzurri primi da soli se batteranno il Monza e il Torino non vincerà con la Lazio alle 12.30

Secondo pienone al Maradona in quattro giorni dopo il Palermo per una partita che può valere il primato in classifica.

Allo stadio c’è anche il ct

Ci nquanta giorni d’amore. Folle come sempre e di nuovo travolgente: il Napoli, il Napoli di Antonio Conte ha affascinato il popolo al primo appuntamento con il Modena, lo ha corteggiato con il Bologna, lo ha convinto con il Parma e lo ha conquistato con il Palermo. Letteralmente rapito a lume di candela: bello di notte, elegante e spietato, coraggioso e vincente. Non ha sbagliato una serata napoletana, finora, e giovedì ci ha messo anche le bollicine azzurre. Champagne per i cinquantamila, raffinatissimo. E così, beh, sarà impossibile non cedere alla tentazione di un altro invito a cena: in cinquantamila anche oggi, per la terza al Maradona in campionato contro il Monza alle 20.45, la seconda di fila in quattro giorni dopo la Coppa Italia. Il tempio del Diego è quasi sold out, con il solo buco dello spicchio riservato ai tifosi lombardi (più o meno 200) ma con un ospite d’onore: Luciano Spalletti, il ct della Nazionale, l’allenatore dello scudetto, la storia in una teca custodita nella Hall of Fame del cuore di Napoli.