Serie A: Genoa/Juventus 0-3 (0-0).  Vittoria netta dei Bianconeri trascinati da un super Vlahovic

Genoa e Juventus si ritrovano a giocare in uno stadio completamente vuota a causa degli scontri avvenuti durante il Derby della Lanterna di Coppa Italia giocato in settimana. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la dura eliminazione ai rigori in coppa contro i cugini blucerchiati e la sconfitta di 7 giorni fa al Penzo di Venezia. I rossoblù hanno quindi un bisogno disperato di fare punti vista la situazione pessima di classifica che li vede 16esimi in classifica alla vigilia di questa giornata. Discorso diverso invece per la Juventus che arriva a questa partita da tre 0-0 consecutivi contro Roma, Empoli e Napoli con in mezzo l’importante vittoria in Champions contro il Psv per 3-1 e vorranno tornare a vincere per guadagnare momentaneamente il primo posto in classifica. I Bianconeri hanno inoltre la miglior difesa d’Europa, visti gli zero goal subiti in campionato fino ad oggi. Il primo tempo è molto bloccato con il Genoa che è ben ordinato e concede pochissimo alla Juve che non riesce a verticalizzare e superare il muro rossoblù. In generale gli uomini di Thiago Motta non sono sembrati in partita e hanno commesso qualche leggerezza di troppo che ha innescato più di una ripartenza al Genoa prontamente fermata dalla solida difesa Bianconera. Tra i peggiori della prima frazione Dusan Vlahovic, che è stato trovato poco dai suoi compagni e di conseguenza ha toccato pochissimi palloni. Il primo tempo si chiude quindi senza emozioni, senza grandi occasioni e quindi, senza tiri in porta. Il parziale è di 0-0. Nella seconda metà di gara la Juventus scende in campo con un atteggiamento diverso, con più voglia di vincere. Questo cambio mentale dei Bianconeri porta subito i suoi frutti visto che al 47’ arriva l’episodio che apre il match: tocco di mano in area dell’ex De Winter e calcio di rigore per la Juve. Sul dischetto si presenta Vlahovic, a secco dal 26 Agosto quando segnò una doppietta contro l’Hellas Verona. Il serbo dagli undici metri è glaciale e mette il pallone in porta, lasciando immobile Gollini. Da questo momento in poi, il Genoa esce dalla partita e subito dopo arriva anche il raddoppio della Juventus, ancora con Vlahovic che col sinistro incrocia un pallone servito perfettamente da Koopmeiners. 2-0 e doppietta per l’ex attaccante della Fiorentina. Da questo momento il Genoa molla la presa e lascia il pallino del gioco alla Juve, che riesce a segnare anche il 3-0 con Conceição, che al 90’ trova la prima gioia in Serie A. Si conclude quindi con un secco 0-3 questa sfida che vede la Juventus, mantenere ancora una volta la porta inviolata, per la sesta volta consecutiva in campionato.

Reti: 3′ st rig. e 10′ st Vlahovic (J), 44′ st Conceicao (J)

Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (40′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (25′ pt Bohinen), Miretti (23′ st Kassa), Ahanor (23′ st Matturro); Vitinha (23′ st Ankeye), Pinamonti. (A disp. Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Thorsby, Martin, Ekhator). All: Gilardino.

Juventus: Perin; Rouhi (29′ st Savona), Bremer, Danilo, Kalulu (29′ st Cambiaso); Fagioli, McKennie (17′ st Conceicao), Koopmeiners; Yildiz (29′ st Thuram), Vlahovic, Nico Gonzalez (17′ st Douglas Luiz). (A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Locatelli, Mbangula). All: Motta.

Arbitro: A. Colombo di Como; assistenti C. Rossi di La Spezia e G. Mokhtar di Lecco; IV uff. P. Tremolada di Monza; Var M. Guida di Torre Annunziata, Avar M. Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 27′ pt Frendrup (G); 5′ st Fagioli (J), 31′ st Vasquez (G)