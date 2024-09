Serie A femminile: domani derby “del sud” Il Napoli femminile va a Roma

Il programma si apre domani alle 15 allo stadio ‘Trabattoni’, alle 18 il Sassuolo ospita l’Inter dell’ex Piovani. Giallorosse e bianconere pronte a festeggiare insieme ai propri tifosi la qualificazione ai gironi di Champions League

Saranno Como-Sampdoria e Sassuolo-Inter le due sfide che domani daranno il via alla 4ª giornata della Serie A Femminile eBay, che proseguirà domenica con Roma-Napoli e Milan-Lazio e lunedì con l’atteso scontro al vertice tra Juventus e Fiorentina, uscite con umori opposti dai preliminari di Champions League. Le due serate europee hanno regalato a bianconere e giallorosse il pass per la fase a gironi, un’impresa non riuscita alle viola, uscite con le ossa rotte dal doppio confronto con il Wolfsburg.

Si partirà dunque domani alle 15 dallo stadio ‘Trabattoni’ di Seregno, con il Como che andrà a caccia della quinta vittoria contro le blucerchiate. Alle 18 l’Inter farà visita a un Sassuolo in crisi di risultati ma reduce da tre successi di fila con le nerazzurre, pronte ad affidarsi all’ex Cambiaghi – 62 presenze e 18 gol con la maglia neroverde tra il 2018 e il 2022 – per espugnare lo stadio ‘Ricci’. A proposito di ex, sarà una giornata speciale anche per il tecnico Piovani, che affronterà il club dove ha allenato per 5 stagioni. Tra le padrone di casa l’osservata speciale sarà invece Clelland, che ha segnato quattro reti nelle ultime due apparizioni contro l’Inter e che, in caso di nuovo sigillo, raggiungerà quota 100 gol in Serie A. In tribuna, come avverrà anche lunedì per il big match di Biella, ci sarà il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin.

Domenica il programma ripartirà dal settimo confronto tra Roma e Napoli, con le giallorosse che finora non hanno mai perso contro le campane. Durante l’intervallo ci sarà la premiazione della formazione Under 17 della Roma che domenica scorsa ha vinto il torneo pre season di categoria. La squadra sarà premiata dal presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, dal segretario Vito Di Gioia e dal Grassroots Manager Massimo Tell. Alle 18 sarà la volta di Milan-Lazio, entrambe ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Le rossonere vogliono allontanare lo spettro della peggior partenza della loro storia (non è mai accaduto che non centrassero almeno una vittoria nelle prime quattro giornate), le capitoline dell’ex Piemonte cercheranno di rovinare i piani alle ragazze di Bakker per riprendere la scalata della classifica.

Il turno si chiuderà lunedì alle 18 con lo scontro al vertice tra Juve e Fiorentina, le uniche due squadre a punteggio pieno. In casa bianconera c’è grande entusiasmo dopo la doppia impresa con il PSG, ma Gama e compagne dovranno fare attenzione al desiderio di riscatto delle toscane, che hanno finora concesso poco o nulla alle avversarie (le viola hanno la miglior difesa del campionato con un solo gol subito).