La Panda del terzo scudetto: Spalletti la consegna al Santobono

Lunedì, 30 settembre 2024, alle ore 14:30, a Napoli, presso il presidio ospedaliero Santobono, in via Mario Fiore 6, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Luciano Spalletti, il Presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e il Ceo di Lever Touch SpA Giovanni Liccardo consegneranno al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna e al Presidente e al direttore della sua Fondazione, Anna Maria Ziccardi e Flavia Matrisciano la celebre Fiat Panda che, in occasione della conquista del terzo scudetto del Napoli, è stata impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria che riprende la sagoma del Vesuvio circondata da bande tricolori e con il fatidico numero 3, come gli scudetti vinti dalla squadra partenopea, che campeggia in alto. Un piccolo capolavoro arricchito dalla frase “Uomini forti, destini forti”, un vero e proprio mantra per l’allenatore toscano, che si legge lungo tutta la portiera della vettura e che ha immortalato un evento storico per la città di Napoli. Inoltre, l’automobile è stata autografata da tutti i calciatori e da tutti i componenti dello staff medico e societario, nessuno escluso, protagonisti della cavalcata scudetto.

“Grazie alla non comune sensibilità di un grande uomo come Luciano Spalletti e alla tenacia e perseveranza di un imprenditore illuminato come Giovanni Liccardo – afferma Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas Aps – con la nostra associazione, forti di un legame solido con il polo pediatrico della Campania e con la sua Fondazione, ci siamo subito attivati per poter realizzare il desiderio di Mister Spalletti, ovvero: che la Panda del Tricolore potesse girare quotidianamente per la città di Napoli, perseguendo un fine nobile”.

“La Panda di Mister Spalletti girerà per Napoli e per la Campania per portare l’ospedale a casa dei pazienti. Grazie a questo prezioso dono, infatti, implementeremo ulteriormente il servizio di medicina domiciliare. Un mezzo che porterà cure, speranza e sorrisi a bambini che, affetti da patologie croniche e complesse, sono costretti a controlli costanti e, spesso, a frequenti ospedalizzazioni. Portando l’ospedale a domicilio, riduciamo i ricoveri, garantendo sempre l’elevata specialità delle cure”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon.

“La Fondazione Santobono Pausilipon, insieme con i medici dell’ospedale, promuove e sostiene la medicina domiciliare. Un progetto che ci sta molto a cuore, perché assicura ai pazienti un importante miglioramento della qualità di vita. Grazie all’associazione Artis Suavitas, al suo presidente Antonio Larizza, a Giovanni Liccardo e, soprattutto, a Mister Spalletti, avremo un’auto da campioni per strappare un sorriso ai nostri piccoli fuoriclasse”, commentano Annamaria Ziccardi e Flavia Matrisciano, presidente e direttore della Fondazione Santobono Pausilipon.