Bianchi: “Napoli vive di calcio di entusiasmi, Conte è l’allenatore giusto al momento giusto”

Uefa dell’89. Ottavio Bianchi ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Antonio Conte che a detta di Bianchi «È l’uomo giusto per gestire un certo tipo di situazioni». Lo scudetto del 1987, ma anche la coppaha scritto pagine indimenticabili nella storia del Napoli . E oggi – seppur da lontano – continua a seguire le sorti degli azzurri. Come? Con passione, ovviamente. Quella che lui stesso ha saputo imparare dal popolo napoletano che in questi giorni sembra essere tornato a sognare grazie alle gesta della squadra e al carisma di un allenatore comeche a detta di Bianchi «È l’uomo giusto per gestire un certo tipo di situazioni».

Factory della Comunicazione

Bene, a cosa si riferisce?



«Napoli vive di calcio e di entusiasmi: nei pro e nei contro. I giocatori che abitano qui o si sentono fenomeni o soffrono la pressione. E infatti ce ne sono alcuni che finiscono per non sentirsi a proprio agio».

E Conte?



«Visto dall’esterno mi sembra maestro nella gestione di queste dinamiche che vanno anche al di là del campo. Insomma: mi sembra che sia l’allenatore giusto al posto giusto».

Diceva di Napoli e dell’entusiasmo della città.



«Personalmente ho sempre pensato che è meglio avere entusiasmo che negatività. L’entusiasmo ti porta a giocare per il pubblico, è un po’ come il teatro».

Ovvero?

«Puoi essere anche il migliore attore del mondo, ma se non trovi il consenso dello spettatore hai fallito e soffri. I risultati di solito nascono dal connubio tra entusiasmo senza esagerazioni e rispetto dei ruoli. Ognuno deve fare il suo».

Conte che ruolo sta interpretando?



«Sta facendo il leader e vuole che ognuno sia al proprio posto. Sa bene che per le tattiche sono bravi tutti. Lui ha capito che a fare la differenza è il concetto di squadra, ovvero l’allenatore supportato dalla società che lo lascia lavorare secondo le proprie idee, con dei giocatori che lo seguono in tutto e per tutto».

Lei ha sempre detto che vincere per la prima volta è difficile ma ripetersi lo è ancor di più.



«Il campionato italiano ne è la prova: chi è che ha vinto per tanti anni di fila? Quasi nessuno. Perché ci si adagia, mentre dopo il successo ti devi preparare subito ad un’altra sfida. In questo Conte è perfetto. Vuole vincere sempre. Era così anche da calciatore, me lo ricordo come mediano. Era uno che lottava su ogni pallone».



Quindi secondo lei quanto è determinate un allenatore come

Conte?



«Come dicevano i miei maestri l’allenatore non è determinate, ma fa andare la macchina come se fosse una monoposto di F1. Ti fa andare più veloce, ma serve la macchina. Se non hai telaio e motore non vai da nessuna parte. Ma è altrettanto vero che se l’allenatore non è capace ti fa andare a sbattere già alla prima curva».

Il Napoli arriva dal flop della passata stagione…



«Per certi versi può essere un vantaggio, anche perché la struttura della squadra non è cambiata radicalmente rispetto all’anno dello scudetto. E poi Conte ha un grande vantaggio».

Prego…



«Non avendo le coppe può preparare la partita una volta a settimana mentre gli altri lo devono fare ogni 3 giorni. Le altre avversarie per il titolo rischiano di più avendo più impegni. Essere fuori dalle coppe è un grande vantaggio per il campionato. Puoi avere tutti i ricambi possibili, ma alla fine i giocatori chiave sono sempre quelli. Quindi il Napoli deve assolutamente approfittare di questa situazione di vantaggio».

Vede già altre favorite per il titolo?