La moviola di Napoli/Palermo: debutto da dimenticare per Collu, tra rosso e rigore è rivedibile!

Grande occasione per Giuseppe Collu (Il Cds vota 5), 34 anni, alla seconda stagione alla CAN, 2 sole partite in A dirette. Occasione che s’è giocato non al meglio, il contrasto fra Caprile e Le Douaron meritava altra considerazione, anche sul rosso ci sono riflessioni. Partita estremamente facile (appena 11 falli fischiati alla fine del primo tempo), spostamento rivedibile, diciamo che è ancora da scoprire.

Factory della Comunicazione

DA RIGORE

L’episodio più discusso al 25’ del primo tempo: lancio lungo verso l’area del Napoli, Caprile sbaglia i tempi dell’uscita, si ritrova al limite senza possibilità di prendere il pallone, va con la spalla sulla schiena di Le Douaron (non è spalla contro spalla come mima Collu), poi c’è anche un contatto basso (gamba sinistra). Non sarà stato clamoroso, ma ci stava il calcio di rigore per il Palermo.

CHE ROSSO

Espulso Vasic nella ripresa: Guida quarto uomo spiega alla panchina del Palermo che quell’entrata a gamba alta su Gilmour è da considerarsi vigoria sproporzionata (Grave fallo di gioco proprio no). Decisione che pure lascia qualche perplessità: Vasic alza la gamba ma è nella dinamica di gioco, non c’è forza né volontà di fare male.

REGOLARE

Regolare la prima rete di Ngonge: è infatti in gioco Raspadori, che gli fornirà il pallone, sul lancio in profondità.

VAR: Pezzuto 6 – Su Le Douaron ha lasciato andare: al limite….

Edmondo Pinna (CdS)