Gazzetta – Anche con un massiccio turnover, il Napoli viaggia col vento in poppa

Il Napoli ha battuto ieri il Palermo al Maradona, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, aggiudicandosi l’accesso agli ottavi, che si giocherà contro la Lazio, per 5-0. Il tecnico partenopeo, Antonio Conte ha optato per un massiccio turnover, ma questo non ha cambiato la direzione in cui sta viaggiando il suo Napoli, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Tutto facile per il Napoli “bis” di Antonio Conte contro il Palermo (5-0 il finale) e azzurri che anche in Coppa Italia viaggiano con il vento in poppa dopo qualche impaccio iniziale (passaggio del primo turno ai rigori contro il Modena). Ngonge è stato l’eroe della serata con una doppietta (a segno anche Juan Jesus e i nuovi acquisti Neres e Mc Tominay), ma in generale ha funzionato bene il profondo turnover attuato dal tecnico pugliese. Conte, infatti, ha rivoluzionato quasi interamente il suo Napoli rispetto a quello sceso in campo dall’inizio con la Juve. Unica conferma quella di Lobotka – capitano per l’occasione – a centrocampo. per il resto, tanti esordi dal primo minuto e quello assoluto di Rafa Marin (non sempre pulitissimo).

