Bene le seconde linee, ma in campionato contro il Monza tornano i titolari

Senso di appartenenza. Conte sta plasmando il gruppo squadra. A trecentosessanta gradi. E così i titolarissimi che stasera si accomodano in panchina per rifiatare e fare posto alle seconde linee stanno saranno i primi tifosi del Napoli con il Palermo. Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e compagni partiranno dalle retrovie stasera contro i rosanero in coppa Italia, ma hanno già preso in mano le bandiere e le sciarpe virtuali del tifo via social per caricare i propri compagni.

Factory della Comunicazione

Non solo. I pretoriani del tecnico leccese avranno la possibilità di recuperare le energie in vista della sfida con il Monza in programma domenica prossima sempre al Maradona. Contro i brianzoli sarà una sorta di testacoda in campionato e ci sarà di difendere – e possibilmente migliorare – il secondo posto in classifica conquistato dopo 5 giornate.

Sarà anche per questo che Conte tornerà ad affidarsi all’undici base contro la formazione di Galliani guidata in panchina da Alessandro Nesta. Fatta eccezione che per il solo Meret (infortunato, al suo posto Caprile ), la difesa sarà quella tradizionale: Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle fasce con Rrahamani e Buongiorno al centro.