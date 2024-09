Ngonge infierisce per due volte con il sinistro su Sirigu.

Juan Jesus Neres e McTominay: grande show è proprio un Napoli esagerato

Il profondo turnover messo in pratica da Conte non altera l’essenza degli azzurri: travolto il Palermo, agli ottavi sarà sfida con la Lazio

Una fotografia per spiegare il Napoli: McTominay entra al 32′ del secondo tempo e 18 secondi dopo, nello stesso minuto, firma il 5-0 su assist di Lukaku. Tutto chiaro? Beh, merita una spiegazione la notte della pace azzurra con la Coppa Italia: palese la differenza di valori aggravata dall’espulsione di Vasic sul 3-0, ma Antonio Conte ha una squadra che vale per due e interpreta due moduli. Sì: può concedersi il lusso di giocare ancora a quattro e di lasciare in panchina McT, Kvara e Rom, ma anche di schierare personaggi del calibro di Gilmour; Neres, quarto assist in cinque partite e primo gol; e Ngonge, il belga con i baffi che in 12 minuti mette il Palermo al tappeto con due sinistri degni di Duran. E poi, quando decide di mandarli dentro, bastano 18 secondi per fare festa: 5-0, il finale che fa impazzire i 50mila del Maradona e che cancella il 4-0 masticato un anno fa con il Frosinone sotto un diluvio di pioggia e lacrime.

Difficile trovare in giro per l’Italia una rosa così profonda e profondamente pericolosa, piena di ottime alternative in ogni reparto. Napoli agli ottavi, insomma: ritrovata la dimensione smarrita nell’anno dei paradossi dopo trentaduesimi e sedicesimi e prossima con la Lazio, all’Olimpico, secca e profumata di ambizioni per tutti. Anche Dionisi cambia tanto, nove uomini rispetto al Cesena e sistema tattico, ma il divario è eccessivo rispetto alla squadra del campionato che ora, senza coppa, potrà dedicarsi a inseguire la Serie A. Per la cronaca: il secondo tempo comincia con 9 minuti di ritardo per un lancio fitto di petardi dal settore Ospiti proseguito con uno scambio nel corso della ripresa. Scene disgustose e domande inquietanti: com’è possibile eludere tutti i controlli?

