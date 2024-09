Stasera in 50000: l’eccezione si chiama stadio Maradona

Stasera, per la sfida di Coppa Italia con il Palermo, sono attesi al Maradona circa 50mila spettatori. Non proprio la normalità per il torneo nazionale. Scrive Il Mattino: “N apoli fa eccezione perché quasi tutte le gare di questi turni si giocano in stadi semi-vuoti. La differenza è abissale rispetto alle presenze di Torino-Empoli (11mila spettatori) o degli altri match di questo periodo. Diciamolo chiaramente: la Coppa Italia, finché non entrano le altre grandi, non se la fila nessuno, ed è pure un fastidio per le squadre che infatti fanno turnover pure se giocano in serie B. Trasformata in un bel prodotto, soprattutto per le tv, nelle fasi conclusive, resta un’opera ancora in cerca di una ragion d’essere nella prima parte, quella che va in scena in queste settimane di autunno.”

Factory della Comunicazione