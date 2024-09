Sky, Marchetti: “Napoli-Palermo? Mi piace l’undici ipotetico di Conte, il mister vuole una prova di carattere”

“Mi piace l’undici che Conte ha in mente di schierare questa sera. Il mister vuole una prova di carattere, la dimostrazione che anche chi ha giocato meno ha percepito bene i messaggi degli allenamenti. Conte crede molto nel lavoro di tutti i giorni e devi confermare con i fatti che le sue scelte sono quelle giuste.

Attenzione alla Coppa Italia, però – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che quest’anno ha già messo i brividi al Napoli . Il Palermo, poi, è una squadra forte e ben attrezzata per la Serie B, anche se non è partita al meglio nelle prime giornate. – ha detto il giornalista Sky anel corso di

Chi si sente bravo ma gioca meno di altri deve dare motivo al mister di cambiare le sue idee. Per Conte vale il collettivo, a prescindere dai calciatori. A me in ogni caso non piace questa moda italiana di snobbare la Coppa Italia, perché da gennaio in poi tutti vogliono vincerla.