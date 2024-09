Napoli-Palermo, per le fasce pronti Mazzocchi e Spinazzola

Il Napoli alle ore 21.00 scenderà in campo contro il Palermo, gli azzurri proveranno a conquistare il pass per gli ottavi di finale. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, contro il Palermo in Coppa Italia Antonio Conte punterà su Pasquale Mazzocchi e Leonardo Spinazzola sulle fasce. Il primo è stato sacrificato nel nuovo assetto tattico, mentre il secondo sta giocando meno di Olivera in questo momento perché l’uruguagio sembra dargli maggiori garanzie, ma il tecnico azzurro non vuole musi lunghi e punterà anche sull’italiano.

Spinazzola è arrivato al Napoli a costo zero, il club partenopeo ha scelto di puntare su di lui dopo che la sua avventura alla Roma è terminata. E’ stato sicuramente tra i migliori del precampionato estivo.

Antonio Conte ha grande fiducia in lui e anche il giocatore è pronto a dimostrare il suo valore nel corso della stagione. Contro il Palermo potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in luce e dare il proprio apporto alla compagine partenopea.