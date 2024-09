Napoli-Palermo di Coppa Italia, come ci arriva la squadra di Conte

Questa sera la sfida tra Napoli e Palermoallo stadio Diego Armando Maradona. Il pubblico delle grandi occasioni previsto per una gara che vale “solo” l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia certifica l’ottimo lavoro svolto finora dallo staff di Conte. In poco più di un mese l’inerzia dell’entusiasmo è stata completamente invertita al punto che lo scenario sarà degno di una gara di Champions. Vediamo come arrivano le due squadre e le probabili formazioni in campo.

Factory della Comunicazione

L’ambiente intero è carico alla luce della piccola striscia positiva iniziata dagli azzurri dopo la disfatta di Verona, con le vittorie sofferte in casa contro Bologna e soprattutto Parma, e la positiva trasferta in casa della vecchia signora fruttata un punto in classifica ma un boost di autostima. Entusiasmo a mille dunque e Conte che sembrerebbe voler stravolgere l’undici di partenza, non tanto per fare turn over, quanto per dare minutaggio a giocatori impiegati poco o nulla da inizio stagione, oltre che per valutarne i progressi in una gara ufficiale. Confermato tra i pali Caprile, causa infortunio di Meret, il sistema di gioco dovrebbe essere confermato in un 1-4-2-3-1 i cui interpreti saranno nella difesa a quattro, da destra a sinistra, Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola; in mezzo al campo il duo Lobotka-Gilmour, con quest’ultimo attesissimo al debutto; i tre trequartisti dovrebbero essere Neres, Raspadori come sotto-punta e Ngonge, dietro la punta Simeone.

NAPOLI (1-4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. A.Conte.