L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato al margine di un evento a Milano, l’uscita del videogioco Fc25.

In particolare l’ex azzurro si è soffermato a sottolineare il suo pensiero sul Napoli di Conte ed i nuovi arrivi in maglia azzurra, come racconta oggi Il Mattino.

« Il Napoli è partito bene e si è messo davanti in classifica. Penso che continuerà così perché sappiamo il lavoro di Conte com’è e e vedendo che il Napoli non ha le coppe questo li potrà aiutare durante l’anno. Penso che i ragazzi stanno iniziando a stare bene. Bisogna iniziare a volare continuando su questa strada ».

Successivamente, l’ex capitano del Napoli ha parlato dell’arrivo di Romelu Lukaku e del conseguente addio di Osimhen : « Non voglio dare miei pensieri , non vedo quello che è successo nello spogliatoio e nella società. Questo io e voi non lo possiamo vedere, lo possono dire il presidente o direttamente il giocatore, non voglio andare in mezzo a queste discussioni. Però penso che il Napoli ha fatto un grande acquisto nel sostituire Victor , ha preso un giocatore vero , valido che può essere un bomber da 20 gol ».