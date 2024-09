LIVE- Napoli-Palermo Coppa Italia, gli azzurri in cerca dell’ottavo di finale

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

Meteo

Dopo il pareggio a reti bianche a Torino contro la Juventus, il Napoli torna a giocare in Coppa Italia. Allo stadio Maradona, questa sera, gli uomini di Antonio Conte affronteranno il Palermo dell’ex allenatore di Sassuolo e Empoli Dionisi. Quella di stasera è una gara valida per l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove la vincente tra le due squadre, affronterà la Lazio di Baroni. IlNapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale sull’andamento della gara.

ARBITRI

La sfida sarà diretta da Collu, Mondin e Mastrodonato i suoi assistenti. Al Var ci saranno Pezzuto e Di Vuoto, Guida designato come quarto uomo.

La Coppa Italia Frecciarossa ripropone il confronto tra due protagonite del calcio del sud: il Napoli affronterà il Palermo per la settantunesima volta nella sua storia. L’ultimo precedente risale al 29 gennaio 2017, quando i partenopei pareggiarono in casa 1-1, con la rete di Mertens dopo il vantaggio di Nestorovski.

Gli azzurri sono imbattuti nelle ultime 4 gare con i rosanero in Serie A, ma i siciliani hanno vinto l’ultima gara, proprio in Coppa Italia, per 2-1 nel giugno del 1979 (gol di Savoldi e doppietta di Citterio).

In assoluto, il Napoli ha vinto 13 delle ultime 15 sfide in Coppa Italia contro un avversario che non gioca in Serie A, passando il turno anche nelle due occasioni in cui ha dovuto sfruttare i calci di rigore, compreso nell’ultimo match contro il Modena (0-0 al 90’, 4-3 ai rigori). L’ultima eliminazione da una avversaria che non disputava la massima Serie risale all’agosto 2003 per mano della Salernitana.

L’ultimo gol su azione nella competizione lo ha segnato Giovanni Simeone, che proprio contro il Palermo ha siglato una doppietta in campionato, nel dicembre 2016, quando indossava la maglia del Genoa.

A cura di Emanuele Arinelli

® Riproduzione vietata