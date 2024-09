Coppa Italia, quanto vale la vittoria del torneo

Il cammino in Coppa Italia del Napoli in questa stagione sarà più denso di partite. Due in più a differenza degli anni passati, in cui godeva del vantaggio nel partire direttamente dagli ottavi di finale in virtù del piazzamento tra le prime otto in classifica del campionato precedente. Già, ma quanto vale la vittoria della Coppa Italia? A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. Calcoli alla mano, circa 8 milioni di euro (7,6 per l’esattezza). Non sono i super ricavi della Champions e neanche quelli più modesti delle altre coppe europee, ma è pur sempre qualcosa che il Napoli e Conte non vogliono lasciarsi scappare.

Per il Napoli approdare agli ottavi porta in cassa 400mila euro. La creazione della finale-evento all’Olimpico di Roma ha contribuito a creare un format di successo. Il valore dei diritti tv è in costante ascesa: dagli 11,6 milioni a stagione del biennio 2008-10 ai 54 milioni che Mediaset che si è aggiudicata il bando versa per il triennio 2025-27. D’altronde, la Coppa Italia è l’unica competizione per club visibile interamente sul chiaro, dove registra ascolti di alto livello: la finale tra Atalanta-Juventus dello scorso anno ha avuto 8 milioni di spettatori. Ma è anche un ricavo economico con ricaduta doppia, per questa e per la prossima stagione: arrivare in finale (e perderla) porta in cassa 5 milioni complessivi, chi vince 7,6 milioni di euro.

Le due finaliste della Coppa Italia accedono, inoltre, alla Supercoppa italiana, che si giocherà ancora col format della Final Four in Arabia Saudita. Se venissero confermati i premi degli ultimi anni, la sola partecipazione alla semifinale vale un milione e 600mila euro.

Più interessante l’introito per la squadra che vince il trofeo, che accede al massimo premio di 8 milioni. Mentre la finalista perdente incassa 5 milioni (quello che il Napoli ha portato a casa dopo Riad a gennaio). A conti fatti, insomma, l’accesso in finale di Coppa Italia può ancora fruttare al Napoli fino a 12,6 milioni di euro. Senza dimenticare che anche l’incasso della finale all’Olimpico, viene (in parte) distribuito tra le due squadre che vi prendono parte. In ogni caso: battere stasera il Palermo vale 400 mila euro. Arrivare ai quarti: 850 mila euro. Approdare in semifinale: 1,7 milioni di euro.