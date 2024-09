Coppa Italia, non solo prestigio: a vincerla, si guadagna!

Coppa Italia, non solo per prestigio. Avanzare e superare turni nel torneo ha anche un riscontro economico, soprattutto per le squadre finaliste. Ne scrive Il Mattino: “Arrivare fino in fondo all’unica coppa che il Napoli può vincere in questa stagione può portare in dote circa 7,6 milioni di euro. E per Conte, il ritorno in Champions e andare all’assalto della Coppa Italia. Oltre i ricavi degli incassi delle partite. Ovvio, spiccioli se paragonati ai 40 milioni di euro che la Uefa dà alle 36 partecipanti al supergirone della Champions. […] La squadra che vince il trofeo accede al massimo premio di 8 milioni mentre la finalista perdente incassa 5 milioni (quello che il Napoli ha portato a casa dopo Riad a gennaio). A conti fatti, insomma, l’accesso in finale di Coppa Italia può ancora fruttare al Napoli fino a 12,6 milioni di euro. Senza dimenticare che anche l’incasso della finale all’Olimpico, viene (in parte) distribuito tra le due squadre che vi prendono parte. In ogni caso: battere stasera il Palermo vale 400 mila euro. Arrivare ai quarti: 850 mila euro. Approdare in semifinale: 1,7 milioni di euro.”

