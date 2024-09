Accardi: “Napoli-Palermo è la sfida tra le due regine del sud, tra le città del Regno delle due Sicilie”

“Napoli-Palermo è la partita di tutti noi meridionali perché è la sfida tra le due regine del Sud, tra le città del Regno delle due Sicilie. Il Palermo è la partita di tutti noi meridionali perché è la sfida tra le due regine del Sud, tra le città deldelle. Il Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – Napoli in Serie A. speriamo possa presto raggiungere ilin – ha detto l’agente Fifa e dirigente sportivo anel corso di

Il turn over che avrebbe in mente Conte non mi preoccupa. Chi scenderà in campo fa dormire sonni tranquilli al mister, del resto quei hanno bisogno di minutaggio e avranno stimoli importanti. Di motivazioni ne avrà anche il Palermo che sfida una delle candidate allo scudetto.

Sono certo che sarà una partita ricca di spettacolo. E’ solo una fatalità che Conte non abbia vinto la coppa Italia, magari vince lo scudetto e siamo tutti contenti. Possibile che lui si concentri soprattutto sul campionato, ma non il trofeo non l’ha vinto solo per caso, non per scelta.

La vicenda Mario Rui-Napoli? Secondo me la vince il calciatore e forse è anche giusto visto che si tratta di un calciatore protagonista sino a qualche mese fa.