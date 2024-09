Zaccone, gior.: “Giusto fare turnover contro il Palermo, se può chiamarsi così visti i panchinari…”

Ai microfoni di, durante il programma, è intervenuto, giornalista di, blogger e scrittore: “, il primo libro, è uscito nel 2019: è un viaggio nella narrazione viziata e stereotipata che viene fatta della città di Napoli dal punto di vista giornalistico su vari temi ed anche la narrazione nel lessico politico, nel lessico televisivo. Una serie di luoghi comuni che vengono sfatati, in questo libro, anche con un pizzico di storia ed è anche una fotografia di come abbiamo un sistema mediatico fortemente superficiale nell’approccio all’informazione, che spesso scivola in vere e proprie fake news. Mentre il secondo libro,, affronta il tema sportivo: lodel. Ed è un viaggio dal primodelal primodell’era. In questi trentatré anni, oltre a ripercorrere le gesta calcistiche, si sottolinea la narrazione che viene fatta del popolo napoletano. Sia ai tempi diche ai tempi di oggi. La stampa, il movimento popolare che ci fu all’epoca. Chiaramente vengono raccontati tutti, i trentatré anni ed è una bella fotografia sociale anche della città. Dopo la sconfitta di, la paura è venuta. Però è stata scacciata fortemente via con quelle tre vittorie. Ho sensazioni positivissime che ilsi sta davvero incamminando a fare una stagione robusta, concreta e solida. Fortunatamente abbiamo delle ambizioni limitate rispetto a quelle dell’anno scorso: inizialmente si pensava di bissare il titolo. Adesso è più una lotta sul punto, ma l’importante è stare sui piani alti della classifica. Per il momento stiamo cominciando. La sensazione positiva è che sia un campionato senza una “ammazza-campionato”. Questo sarà molto importante per noi che potremmo giocarcela. Eventualmente anche ai piani alti. Specie se la classifica dovesse sorriderci, dopo i prossimi match, dovremmo confrontarci con i numeri. Se i numeri dovessero dirci che siamo o primi o secondi, dovremmo lottare per difendere il posto.? Io non mi accontento mai, però stavolta non posso dire “”, è un ottimo punto quello che abbiamo preso a. E’ positivo che non abbiamo perso. Le due squadre si sono temute entrambe. E’ un dato di fatto. Questo ci fa capire che abbiamo giocato alla pari con lache, sulla carta, è davanti a noi e non di poco. Per questo il punto me lo prendo con tutto il cuore. Ho visto una squadra solida, compatta. Chiaramente ci sono dei problemi che ancora non sono risolti. I nuovi stanno adesso inserendosi pian piano. In questo percorso graduale, ilsta andando verso la sua forma specifica. La forma definitiva la vedremo tra 5-6-7 giornate. Nel frattempo, però, bisogna mettere fieno in cascina. Fare punti. Non possiamo permetterci di aspettare. Questo sta avvenendo. Questa è la mia sensazione positiva. E’ ovvio che ci siano state prestazioni un po’ più opache. Specie nel secondo tempo: alcuni sono scomparsi. Altri, invece, ci hanno illuminato come, ovviamente. Lo scozzese ha brillato. Bisogna migliorare, però, in fase di finalizzazione. Sarebbe importantissimo: in quest’aspetto, lasta meglio di noi. Stadio? Nel momento in cui la responsabilità cade in capo alle amministrazioni, noi abbiamo un problema solido. Qualche volta abbiamo avuto esempi buoni, come le universiadi. Tante altre volte no: le strutture arimangono comunque fatiscenti. Anche in altri sport le squadre locali sono costrette ad andare in provincia a giocare. Quindi il problema delle strutture sportive ace l’abbiamo. Ovvio che uno stadio per l’non possa essere di proprietà del. Serve accordo col club principale che è ilper tentare di realizzare lo stadio. Non mi sento positivo perché la storia degli ultimi 20 anni, per me, ha dimostrato una volontà solamente lessicale da parte didi realizzare uno stadio. Nei fatti non ci sono state azioni concrete a riguardo. Però, come si usa dire: ““. Se si annuncia oggi, poi domani, poi si disattendono gli annunci, prima o poi può essere che qualcosa cambi. Se ilnon dovesse essere partecipe, mi auguro che le istituzioni facciano qualcosa per dare una casa sportiva che questa città non ha e che merita assolutamente. Turnover in? Credo sia giusto: abbiamo una sola competizione e poi la. La rosa si è un po’ allungata. Abbiamo necessità di far giocare anche gli altri. Il match coldevi provare a vincerlo assolutamente anche con le seconde linee. Se si possono definire seconde linee, perché sappiamo benissimo che è unsenza titolari ben definiti. I nuovi arrivati per il momento stanno in panchina, perché l’inserimento è graduale. Credo sia un’opportunità per vedere chi ha giocato meno. Non credo al termine turnover perché non è più ildiche, ad esempio, quando giocava contro ilschieravae perdeva. Questose non schiera, mette. A centrocampo può mettere, in doppio, al posto di. Ci sono nomi importanti che siedono in panchina: lo stesso“.