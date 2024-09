Mario Rui reintegrato nel Napoli ma solo parzialmente, l’Asso Calciatori non ha ottenuto di più

Mario Rui, tramite l’intervento dell’Aic, l’Assocalciatori, ha chiesto il reintegro al Napoli. Da inizio agosto si allena da solo. Lo fa sempre a Castel Volturno, ma in orari differenti rispetto a quelli dei compagni. In estate ha rifiutato molte opportunità, tra cui quella del San Paolo. Diverse le squadre che lo hanno cercato con insistenza: Mario Rui ha sempre declinato ogni proposta. Lo ha fatto fino a pochi giorni fa quando ancora erano aperte altre finestre di mercato, come quella del campionato turco. Nessuna intenzione di andare via nonostante fosse finito ormai fuori dal progetto tecnico di Conte. La richiesta di reintegro è un diritto del giocatore, legato al Napoli da un contratto fino al 2026, ma per lui non c’è posto in lista per la Serie A e, comunque, non cambierebbe l’idea all’alba dell’estate: Mario Rui non rientra nei piani tecnici del club. A luglio, d’altronde, il Napoli rinforzò la fascia sinistra con l’arrivo dello svincolato Spinazzola. Nel suo ruolo c’è anche Olivera. La corsia mancina è al completo. Insomma, per il portoghese non c’è posto. Dopo 227 partite, una Coppa Italia e uno scudetto, per Mario Rui, anni 33, l’avventura al Napoli si è virtualmente conclusa nella scorsa stagione.

