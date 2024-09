Napoli-Palermo Coppa Italia, Dionisi in conferenza: “Il risultato non è scritto”

Come giocherà non lo so, vedo che possono giocare a quattro, credo che stiano lavorando di più con la difesa a tre. Noi dobbiamo cercare di essere più squadra possibile».Ascolta questo articolo ora…Alessio Dionisi guarda la Serie A. Non solo sperando nella promozione a fine anno ma anche e soprattutto in questa gara di Coppa Italia che il suo Palermo giocherà a Napoli giovedì: «Giochiamo contro una squadra di altissimo livello, tra A e B c’è differenza, il Napoli lotterà per il vertice» ha spiegato l’allenatore dei siciliani. «Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Sarà difficile, stiamo preparando la gara di Napoli senza parlare di turnover, anche se qualcuno che ha giocato sabato non inizierà nell’undici titolare. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti» ha continuato Dionisi. Che Napoli si aspetta Dionisi giovedì? «Un Napoli forte, le ultime mie esperienze al Maradona non sono positive. Sarà bello giocarci contro, il risultato non è scritto».

