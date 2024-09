Krol: “Il Napoli lotterà per lo scudetto, la squadra ha ritrovato tre aspetti fondamentali”

Napoli penso che lotterà per lo scudetto, oggi rispetto allo scorso anno ha grinta, energia, passione, che erano totalmente assenti nella scorsa stagione. Inoltre – “Ilpenso che lotterà per lo scudetto, oggi rispetto allo scorso anno ha grinta, energia, passione, che erano totalmente assenti nella scorsa stagione. Inoltre – Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – non disputa le Coppe, mentre gli altri competitors dovranno dividersi tra più impegni. ha detto il fuoriclasse ex azzurro anel corso di

Factory della Comunicazione

Ho visto quasi tutte le partite attuali ed ho assistito ad un altro Napoli: non è come quello dello Scudetto, ma può creare occasioni importanti con Romelu Lukaku, un grande plus. Il Napoli è migliorato in retroguardia perché ora difende con tutta la squadra, mentre l’anno scorso tante cose sono andate male.Adesso gli azzurri difendono come l’anno dello scudetto, con tutta la squadra, l’anno scorso non lo facevano.

Buongiorno mi piace molto, in verità mi piaceva già quando era al Torino. David Neres l’ho visto varie volte quando giocava nell’Ajax: è fantastico, può segnare gol, fare assist, può giocare da ala destra e sinistra. Dal Portogallo al Napoli, ha bisogno di un po’ di tempo per aumentare di livello, ma ragiona bene, ha visione e sa servire bene i compagni con i cross o nel breve.