Il Mattino – Coppa Italia – Napoli-Palermo, in campo le “riserve” di lusso

Il Napoli affronterà, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, giovedì 26 settembre, il Palermo al Maradona. In questa occasione, non avendo, tra l’altro, altre competizioni, mister Antonio Conte opterà per un discreto turn over, anche in vista della gara di campionato domenica contro il Monza, come sottolinea Il Mattino. “In coppa Italia tocca a Raspadori e Simeone. Un turnover obbligato, anche perché contro il Palermo bisogna dare spazio alle riserve, a quelli che per via del fatto che non ci sono le coppe europee rischiano di avere un minutaggio molto modesto in questa stagione. E fa un certo effetto considerare riserve Raspadori e Simeone, anche se le gerarchie di Conte sembrano ormai molto ben definite e sarà complicato riuscire a stravolgere. Peraltro, la Coppa è uno degli obiettivi di questa stagione: non solo consentono di tornare a vincere, ma sono il passaporto per la Supercoppa che, nella prossima edizione, avrà ancora la formula a 4 e quindi consente di incassare un bel jackpot”.

