Gazzetta – Il Napoli ha una grossa opportunità che non deve sprecare, occhio alle prossime gare

Il Napoli sta mettendo punti importanti da parte, e ancora potrà farlo fino alla prossima sosta per le nazionali, dopo le due gare interne in cui Conte avrà la possibilità di raccimolare ancora un pò di punti per allungare sulle altre, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il mondo capovolto in poco più di un mese. Dal debutto “drammatico” a Verona allo 0-0 dello Stadium sembra passata una eternità. Merito del lavoro quotidiano, di una mentalità vincente ritrovata, di una serenità che soltanto i risultati sanno portare all’interno di uno spogliatoio. Antonio Conte si gode la crescita esponenziale della sua squadra ma non si ferma: continua a martellare, a chiedere la massima intensità in ogni esercitazione. C’è una missione da portare avanti, piedi a terra e a testa bassa. Ma intanto il cielo è tornato azzurro sopra il Napoli. E c’è un pensiero stupendo che accarezza la mente di tanti tifosi, un’occasione importante per dare subito una bella sterzata alla stagione: il calendario regala agli azzurri due partite interne prima della sosta, con la possibilità di fare bottino pieno e magari allungare in classifica sulle big. Domenica c’è il Monza, venerdì prossimo arriverà il Como: serve il massimo sforzo per centrare altre due vittorie e magari ritrovarsi alla pausa per le nazionali in vetta alla classifica. Per mandare un altro messaggio forte al campionato: quest’anno tutti dovranno fare i conti con il Napoli”.

Factory della Comunicazione