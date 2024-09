Gazzetta – Conte è sempre Conte, ora qualcuno avrà rimpianti…mentre AdL può vincere lo scudetto

Conte è sempre lui. L’allenatore del Napoli si è messo alle spalle l’esperienza al Tottenham, infelice per motivi tecnici e per ragioni personali, di salute, la debilitante operazione alla cistifellea. L’altra sera, a Torino contro la Juve, Conte ha dimostrato una volta di più di essere un grande allenatore. Ha inceppato gli ingranaggi del gioco di Thiago Motta, ha concesso alla Juve un unico debole tiro in porta e l’ha tenuta in tensione con lo scozzese McTominay a martellare tra centrocampo e attacco. Si capiva quanto avesse studiato nei dettagli l’avversario e preparato di conseguenza la partita.

SCUDETTO POSSIBILE